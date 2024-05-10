45 миллионов тонн агропродукции за 9 месяцев — экспорт портов Большой Одессы
Гуманитарный коридор Черным морем функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.
Какие показатели украинского экспорта
Преимущественно на экспорт идет украинская агропродукция для мировых продовольственных рынков. По данным Минвосстановления, 38 стран мира получили более 30 млн. тонн продукции украинских аграриев.
"За почти 9 месяцев функционирования Украинского коридора около 1 600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов. Украина, несмотря ни на что, остается топ-экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности", — говорится в сообщении Министерства.
Также в ведомстве отметили, что 108 судов еще направляются в порты Большой Одессы. В дальнейшем они экспортируют более трех миллионов тонн грузов.
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Всего на сегодняшний день, 10 мая, на погрузке в портах Большой Одессы стоят 10 судов, еще 17 — в Черноморске, и 13 — в Южном. На выход из портов следуют восемь судов с продукцией.
Напомним, что 7 мая движение судов Босфором было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел в связи с неисправностью оборудования.
Также мы писали, что в мае наблюдается убыль количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.
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