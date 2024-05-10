45 миллионов тонн агропродукции за 9 месяцев — экспорт портов Большой Одессы

Судно с украинской агропродукцией в море. Фото: Министерство обновления Украины.

Гуманитарный коридор Черным морем функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.

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Преимущественно на экспорт идет украинская агропродукция для мировых продовольственных рынков. По данным Минвосстановления, 38 стран мира получили более 30 млн. тонн продукции украинских аграриев.

"За почти 9 месяцев функционирования Украинского коридора около 1 600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов. Украина, несмотря ни на что, остается топ-экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности", — говорится в сообщении Министерства.

Также в ведомстве отметили, что 108 судов еще направляются в порты Большой Одессы. В дальнейшем они экспортируют более трех миллионов тонн грузов.

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Всего на сегодняшний день, 10 мая, на погрузке в портах Большой Одессы стоят 10 судов, еще 17 — в Черноморске, и 13 — в Южном. На выход из портов следуют восемь судов с продукцией.

Работа портов Большой Одессы сегодня, 10 мая. Фото: скриншот

Напомним, что 7 мая движение судов Босфором было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел в связи с неисправностью оборудования.

Также мы писали, что в мае наблюдается убыль количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.