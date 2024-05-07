Канал Босфор закритий — судно з України сіло на мілину

Судно, яке прямувало з України, сіло на мілину у протоці Босфор. Фото: Reuters

Вантажне судно, що йшло з України до Єгипту, сіло на мілину у Босфорі. Наразі протока закрита для морського руху.

Про це пише видання CNN Turk із посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини.

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Причини

Рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився у звʼязку із несправністю обладнання.

"229-метрове вантажне судно під назвою ALEXIS, сіло на мілину через несправність механізмів перед хвилерізом Стамбула Хайдарпаша. Це сталось під час плавання з України до Єгипту", — пише видання.

Зазначається, що для порятунку судна було направлено буксири, швидкохідні рятувальні катери та водолази.



Рятувальні команди направлені до судна. Фото: скриншот репортажу CNN Turk.

Більше про рух суден

Ми раніше писали, що в портах Одеси та Чорноморська на завантаженні перебувають десятки суден. Вчора, 6 травня, серед них були три хімічні танкери, які перевалювали продукцію металургійної промисловості.

Також ми повідомляли, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

Також ми повідомляли, що експорт через порти Великої Одеси не припиняється попри обстріли та бойові дії. За останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування.