Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Канал Босфор закритий — судно з України сіло на мілину arrow

Канал Босфор закритий — судно з України сіло на мілину

7 травня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Канал Босфор закритий — судно з України сіло на мілину
Судно, яке прямувало з України, сіло на мілину у протоці Босфор. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вантажне судно, що йшло з України до Єгипту, сіло на мілину у Босфорі. Наразі протока закрита для морського руху.

Про це пише видання CNN Turk із посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини. 

Читайте також:

Причини

Рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився у звʼязку із несправністю обладнання. 

 "229-метрове вантажне судно під назвою ALEXIS,  сіло на мілину через несправність механізмів перед хвилерізом Стамбула Хайдарпаша. Це сталось під час плавання з України до Єгипту", — пише видання.

Зазначається, що для порятунку судна було направлено буксири, швидкохідні рятувальні катери та водолази. 
 

Сіло на мілину українскье судно
Рятувальні команди направлені до судна. Фото: скриншот репортажу CNN Turk.

Більше про рух суден

Ми раніше писали, що в портах Одеси та Чорноморська на завантаженні перебувають десятки суден. Вчора, 6 травня, серед них були три хімічні танкери, які перевалювали продукцію металургійної промисловості.

Також ми повідомляли, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

Також ми повідомляли, що експорт через порти Великої Одеси не припиняється попри обстріли та бойові дії. За останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування.

Туреччина
Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси
експорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень