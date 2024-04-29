Значення Одеси для окупантів — чому росіяни так марять про захоплення міста

Порти Великої Одеси є дуже важливими для економіки України. Фото: depositphotos

Стратегічне значення портів для України стає центральною темою та причиною бажання росіян захопити Одесу. Адже саме порти Великої Одеси — важливий торгівельний вузол із іноземними партнерами.

Про це в інтерв'ю NV розповів заступник голови держкомпанії Адміністрації морських портів України Дмитро Барінов.

Читайте також:

Стратегічне значення Одеси для окупантів

Оскільки 95% усієї глобальної світової торгівлі відбувається морем, то для розвитку експорту потрібні порти. За словами Дмитра Барінова, морські ворота мають виняткове значення для економіки України, саме тому вони й є однією з пріоритетних цілей окупантів.

"Одне велике судно, навіть не найбільше, 100 тис. тонн, це як 5 тис. вантажівок, а до них 5 тис. водіїв. Так ось Бог розпорядився і нам дав таке прекрасне географічне розташування, що ми з'єднуємо північ із півднем, схід із заходом, маючи велике прекрасне узбережжя, величезну кількість портів", — прокоментував він.

Робота портів Великої Одеси

Вже минуло вісім місяців після виходу Росії із зернової угоди. Між тим, альтернативним маршрутом Україна експортувала 41,1 млн тонн агропродукції і цей показник стрімко наближається до довоєнних. За словами Дмитра Барінова, то Росія штучно створювала перепони на шляху українського експорту.

"Вони замість півгодини проводили інспекції по три-чотири години. Інспектували не просто трюми, а й список членів екіпажу. Навіщось перевіряли корабельні запаси, головний двигун тощо", — зазначив він.

Щодо відновлення портів

Щодо відновлення порту Херсону, то Дмитро Барінов зазначив, що наразі оцінити масштаби руйнувань неможливо, адже порт знаходиться на лінії бойового зіткнення. Однак сумнівів щодо його відновлення у нього немає.

"Херсонський порт обов’язково відновимо. І він буде кращим, ніж був. Зараз його неможливо відбудувати, тому що він на лінії вогню. Зараз навіть важко адекватно оцінити, що там сталося. Туди потрібно послати інспекцію, яка буде все аналізувати. Але це ж пов’язано з ризиком для життя. Але ситуацію, наскільки ми можемо, ми там контролюємо", — прокоментував Дмитро Барінов.

Більше про український експорт

Ми раніше писали, що останнім часом спостерігається скорочення кількості вагонів з зерном, які щоденно вивантажуються у портах Великої Одеси. За даними АТ "Укрзалізниця", обіг експорту зменшився, а кількість вагонів з продукцією впала до 1 196 одиниць.

Також ми повідомляли, що російські окупанти продовжують красти українське зерно. У територіальних водах Чорного моря було помічено російський балкер ENISEY на підході до порту Севастополя. Це судно може одночасно вивезти понад 40 тисяч тонн зерна.