Значение Одессы для окупантов — почему россияне так грезят о захвате города

Порты Большой Одессы очень важны для экономики Украины. Фото: depositphotos

Стратегическое значение портов для Украины становится центральной темой и причиной желания россиян захватить Одессу. Ведь именно порты Большой Одессы важный торговый узел с иностранными партнерами.

Об этом в интервью NV рассказал заместитель председателя госкомпании Администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов.

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Стратегическое значение Одессы для оккупантов

Поскольку 95% всей глобальной мировой торговли происходит по морю, то для развития экспорта нужны порты. По словам Дмитрия Баринова, морские ворота имеют исключительное значение для экономики Украины, поэтому они и являются одной из приоритетных целей оккупантов.

"Одно большое судно, даже не самое большое, 100 тыс. тонн, это как 5 тыс. грузовиков, а к ним 5 тыс. водителей. Так вот Бог распорядился и нам дал такое прекрасное географическое расположение, что мы соединяем север с югом, восток с западом, имея большое прекрасное побережье, множество портов", — прокомментировал он.

Работа портов Большой Одессы

Прошло уже восемь месяцев после выхода России из зерновой сделки. Между тем, альтернативным маршрутом Украина экспортировала 41,1 млн. тонн агропродукции и этот показатель стремительно приближается к довоенным. По словам Дмитрия Баринова, Россия искусственно создавала препятствия на пути украинского экспорта.

"Они вместо получаса проводили инспекции по три-четыре часа. Инспектировали не просто трюмы, но и список членов экипажа. Зачем-то проверяли корабельные запасы, главный двигатель и т.д.", — отметил он.

Что касается восстановления портов

Что касается возобновления порта Херсона, то Дмитрий Баринов отметил, что оценить масштабы разрушений невозможно, ведь порт находится на линии боевого столкновения. Однако сомнений в его восстановлении у него нет.

"Херсонский порт обязательно восстановим. И он будет лучше, чем был. Сейчас его невозможно отстроить, потому что он на линии огня. Сейчас даже трудно адекватно оценить, что там произошло. Туда нужно послать инспекцию, которая будет все анализировать. Но это же связано с риском для жизни. Но ситуацию, насколько мы можем, мы там контролируем", — прокомментировал Дмитрий Баринов.

Больше об украинском экспорте

Мы ранее писали, что в последнее время наблюдается сокращение количества ежедневно выгружаемых вагонов с зерном в портах Большой Одессы. По данным АО "Укрзализныця", оборот экспорта уменьшился, а количество вагонов с продукцией упало до 1 196 единиц.

Также мы сообщали, что российские кафиры продолжают воровать украинское зерно. В территориальных водах Черного моря был замечен российский балкер ENISEY на подходе к порту Севастополя. Это судно может одновременно вывезти более 40 тысяч тонн зерна.