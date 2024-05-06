Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Експорт української продукції не припиняється — у портах Великої Одеси завантажуються танкери arrow

Експорт української продукції не припиняється — у портах Великої Одеси завантажуються танкери

6 травня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Експорт української продукції не припиняється — у портах Великої Одеси завантажуються танкери
Хімічний танкер VITIS. Фото: MarineTraffic.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 6 травня, в портах Одеси та Чорноморська на завантаженні перебувають десятки суден. Серед них і три хімічні танкери, які перевалюють продукцію металургійної промисловості.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних порталу MarineTraffic

Читайте також:

Хімічні танкери в портах Одещини

В порту Одеси наразі спостерігається два хімічні танкери — ORIS GRACE, який прибув з порту Ізмаїлу, та VITIS, маршрут якого почався з італійського порту Монополі. Танкер TONDA, який перебуває на завантаженні в порту Чорноморська, прямував до України з Іспанії. 

Порти Великої Одеси працюють сьогодні, 6 травня
Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Загалом на завантаженні в портах Великої Одеси стоять 13 суден, ще 17 — у Чорноморську, та 7 — у Південному. Шість суден прямують на вхід до портів, а ще п'ять — на вихід. 

Більше про експорт

Ми раніше писали, що обсяги продукції, що перевалюється Чорним морем та через порти Дунаю, збільшуються щоденно. Показники українського експорту впевнено наближаються до довоєнних.

Також ми повідомляли, що експорт через порти Великої Одеси не припиняється. За останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування.  

Додамо, що  у порт Чорноморська заходило судно під прапором Панами — T Mare. Воно стало першим перевізником контейнерів з початку повномасштабного вторгнення.

Одеса
промисловість
Чорне море
Одеська область
Одеський порт
експорт зерна
Новини Одеси
експорт
зернова угода

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень