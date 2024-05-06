Експорт української продукції не припиняється — у портах Великої Одеси завантажуються танкери

Хімічний танкер VITIS. Фото: MarineTraffic.

Сьогодні, 6 травня, в портах Одеси та Чорноморська на завантаженні перебувають десятки суден. Серед них і три хімічні танкери, які перевалюють продукцію металургійної промисловості.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних порталу MarineTraffic.

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В порту Одеси наразі спостерігається два хімічні танкери — ORIS GRACE, який прибув з порту Ізмаїлу, та VITIS, маршрут якого почався з італійського порту Монополі. Танкер TONDA, який перебуває на завантаженні в порту Чорноморська, прямував до України з Іспанії.

Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Загалом на завантаженні в портах Великої Одеси стоять 13 суден, ще 17 — у Чорноморську, та 7 — у Південному. Шість суден прямують на вхід до портів, а ще п'ять — на вихід.

Більше про експорт

Ми раніше писали, що обсяги продукції, що перевалюється Чорним морем та через порти Дунаю, збільшуються щоденно. Показники українського експорту впевнено наближаються до довоєнних.

Також ми повідомляли, що експорт через порти Великої Одеси не припиняється. За останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування.

Додамо, що у порт Чорноморська заходило судно під прапором Панами — T Mare. Воно стало першим перевізником контейнерів з початку повномасштабного вторгнення.