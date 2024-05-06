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Экспорт украинской продукции не прекращается — в портах Большой Одессы загружаются танкеры

6 мая 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экспорт украинской продукции не прекращается — в портах Большой Одессы загружаются танкеры
Химический танкер VITIS. Фото: MarineTraffic.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 6 мая, в портах Одессы и Черноморска на погрузке находятся десятки судов. Сере них и три химических танкера, которые переваливают продукцию металлургической промышленности.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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В порту Одессы сейчас наблюдаются два химических танкера —ORIS GRACE, прибывший из порта Измаила и VITIS, маршрут которого начался с итальянского порта Монополи. Танкер TONDA, находящийся на загрузке в порту Черноморска, направлялся в Украину из Испании.

Порты Большой Одессы работают сегодня, 6 мая
Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

В общей сложности на загрузке в портах Большой Одессы стоят 13 судов, еще 17 — в Черноморске, и 7 — в Южном. 6 судов направляются на вход в порты, а еще 5 - на выход.

Больше об экспорте

Мы ранее писали, что объемы продукции, которая переваливается по Черному морю и через порты Дуная, увеличиваются ежедневно. Показатели украинского экспорта уверенно приближаются к довоенным.

Также мы сообщали, что экспорт через порты Большой Одессы не прекращается. За последние месяцы свыше 36 миллионов тонн грузов было экспортировано Украинским морским коридором, превосходящим показатели Зерновой инициативы за ее год существования.

Добавим, что в Черноморский порт заходило судно под флагом Панамы — T Mare. Он стал первым перевозчиком контейнеров с начала полномасштабного вторжения.

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