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Обсяги українського експорту сягають довоєнних показників — деталі

30 квітня 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Обсяги українського експорту сягають довоєнних показників — деталі
Судно на завантаженні у порті Одеси. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи у липні минулого року. Після цього понад тисячі суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами.

Це розповів у постпред України при ООН Сергій Кислиця.

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За словами Сергія Кислиця, українська сільськогосподарська продукція надходить до 40 країн світу. При цьому, кораблі слідують за альтернативним морським шляхом.

"Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Загалом з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" було експортовано 25 млн тонн продукції українських аграріїв. Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів", – наголосив постпред.

Він додав, що близько 400 млн людей у світі залежать від українського експорту продовольства. Для них Україна є гарантом глобальної продовольчої безпеки.

Зернова ініціатива без Росії

Припинення російської окупації та ракетних атак на українські порти й інфраструктуру збільшить постачання продовольства на світовий ринок у майбутньому. Це сприятиме посиленню глобальної продовольчої безпеки. Так, на сьогодні в рамках цієї ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії та Судану було відправлено 8 суден з понад 200 тисяч тон зерна.

"В рамках ініціативи та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН до Судану відбула чергова партію українського збіжжя, розрахована для надання допомоги 2 мільйонам осіб", — зауважив Сергій Кислиця.

Нагадаємо, що стратегічне значення портів для України стає центральною темою та причиною бажання росіян захопити Одесу. Адже саме порти Великої Одеси — важливий торгівельний вузол із іноземними партнерами. 

Ми також писали, що російські окупанти продовжують красти українське зерно. У територіальних водах Чорного моря було помічено російський балкер ENISEY на підході до порту Севастополя. Це судно може одночасно вивезти понад 40 тисяч тонн зерна.

Одеса
ООН
Чорне море
Одеська область
Одеський порт
експорт зерна
Новини Одеси
Сергій Кислиця
Росія
зернова угода

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