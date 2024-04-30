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Объемы украинского экспорта достигают довоенных показателей — детали

30 апреля 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Объемы украинского экспорта достигают довоенных показателей — детали
Судно на погрузке в порту Одессы. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы в июле прошлого года. После этого более тысячи судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.

Это рассказал в постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

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По словам Сергея Кислица, украинская сельскохозяйственная продукция поступает в 40 стран мира. При этом корабли следуют за альтернативным морским путем.

"Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы. В общей сложности из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" было экспортировано 25 млн тонн продукции украинских аграриев. Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров" , — подчеркнул постпред.

Он добавил, что около 400 млн человек в мире зависят от украинского экспорта продовольствия. Для них Украина является гарантом глобальной продовольственной безопасности.

Зерновая инициатива без России

Прекращение российской оккупации и ракетных атак на украинские порты и инфраструктуру увеличит поставки продовольствия на мировой рынок в будущем. Это будет способствовать усилению глобальной продовольственной безопасности. Так, на сегодняшний день в рамках этой инициативы в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию и Судан было отправлено 8 судов из более 200 тысяч тонн зерна.

"В рамках инициативы и при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в Судане отбыла очередная партия украинского зерна, рассчитанная на оказание помощи 2 миллионам человек", — отметил Сергей Кислица.

Напомним, что стратегическое значение портов для Украины становится центральной темой и причиной желания россиян захватить Одессу. Ведь именно порты Большой Одессы важный торговый узел с иностранными партнерами.

Мы также писали, что российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно. В территориальных водах Черного моря был замечен российский балкер ENISEY на подходе к порту Севастополя. Это судно может одновременно вывезти более 40 тысяч тонн зерна.

Одесса
ООН
Черное море
Одесская область
Одесский порт
экспорт зерна
Новости Одессы
Сергей Кислица
Россия
зерновой договор

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