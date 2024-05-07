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Канал Босфор закрыт — судно из Украины село на мель

7 мая 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Канал Босфор закрыт — судно из Украины село на мель
Судно, следовавшее из Украины, село на мель в проливе Босфор. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Грузовое судно, шедшее из Украины в Египет, села на мель в Босфоре. Сейчас пролив закрыт для морского движения.

Об этом пишет издание CNN Turk со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

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Причины

Движение судов Босфором было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел в связи с неисправностью оборудования.

"229-метровое грузовое судно под названием ALEXIS село на мель из-за неисправности механизмов перед волнорезом Стамбула Хайдарпаша. Это произошло во время плавания из Украины в Египет", — пишет издание.

Отмечается, что для спасения судна были направлены буксиры, быстроходные катера и водолазы.

Село на мель украинское судно
Спасательные команды направлены в судно. Фото: скриншот репортажа CNN Turk.

Больше о движении судов

Мы ранее писали, что в портах Одессы и Черноморска на погрузке находятся десятки судов. Вчера, 6 мая, среди них были три химических танкера, которые переваливали продукцию металлургической промышленности.

Также мы сообщали, что в мае наблюдается убыль количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.

Также мы сообщали, что экспорт через порты Большой Одессы не прекращается, несмотря на обстрелы и боевые действия. За последние месяцы более 36 миллионов тонн грузов было экспортировано Украинским морским коридором, превосходящим показатели Зерновой инициативы за год ее существования.

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