6,6 мільйонів тонн — Україна досягла найбільшого показника експорту

Завантаженний балкер CASTOR у морі. Фото: MarineTraffiс.

Україна у квітні цього року через морський коридор у Чорному морі експортувала найбільший обсяг зерна та олійних культур з початку війни. Показник продукції, що відправилася до країн світу, сягнув позначки у 6,6 млн тонн.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 May 2024.



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Збільшення пропускної здатності портів

Пропускна здатність чорноморських портів України у квітні перевищила показники будь-якого іншого місяця за часів повномасштабної війни. За даними британської розвідки, з моменту запуску гуманітарного морського коридору цим шляхом пройшло понад 1,5 тисячі суден.

"З моменту запуску в серпні 2023 року морський коридор України дозволив здійснити близько 1 600 транзитів суден і експортувати 45 мільйонів тонн вантажів", — зазначено у повідомленні.

Обсяг експорту

Більшу частину обсягу експорту становила сільськогосподарська продукція. Також у великій кількості перевалювалась залізна руда та стальна продукція.

"Більшу частину цього становив експорт сільськогосподарської продукції, який складався з понад 30 мільйонів тонн за 9 місяців. період. Решта — це в основному залізна руда та сталь, яку раніше не можна було експортувати морем", — йдеться у повідомленні.

Більше про роботу гуманітарного коридору

Ми писали, що попри постійні обстріли Одещини, гуманітарний коридор продовжує неспинно працювати. Проте збільшення обсягів експорту та відновлення контейнерних перевезень залежить від судовласників та безпекової ситуації.



Також ми повідомляли, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.