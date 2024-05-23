Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow 6,6 миллионов тонн — Украина достигла наибольшего показателя экспорта arrow

6,6 миллионов тонн — Украина достигла наибольшего показателя экспорта

23 мая 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
6,6 миллионов тонн — Украина достигла наибольшего показателя экспорта
Загруженный балкер CASTOR в море. Фото: MarineTraffiс.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украина в апреле этого года через морской коридор в Черном море экспортировала самый большой объем зерна и масличных культур с начала войны. Показатель продукции, отправившейся в страны мира, достиг отметки в 6,6 млн тонн.

Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

Увеличение пропускной способности портов

Пропускная способность черноморских портов Украины в апреле превысила показатели любого другого месяца во время полномасштабной войны. По данным британской разведки, с момента запуска гуманитарного морского коридора по этому пути прошло более 1,5 тысячи судов.

"С момента запуска в августе 2023 года морской коридор Украины позволил совершить около 1 600 транзитов судов и экспортировать 45 миллионов тонн грузов" , — говорится в сообщении.

Объем экспорта

Большую часть объема экспорта составила сельскохозяйственная продукция. Также в большом количестве переваливались железная руда и стальная продукция.

"Большую часть этого составлял экспорт сельскохозяйственной продукции, который состоял из более чем 30 миллионов тонн за 9 месяцев. период. Остальные — это в основном железная руда и сталь, которую раньше нельзя было экспортировать морем", — говорится в сообщении.

Больше о работе гуманитарного коридора

Мы писали, что, несмотря на постоянные обстрелы Одесщины, гуманитарный коридор продолжает неустанно работать. Однако увеличение объемов экспорта и восстановление контейнерных перевозок зависит от судовладельцев и ситуации безопасности.

Также мы сообщали, что гуманитарный коридор по Черному морю функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

Одесса
разведка
Черное море
порт
Одесский порт
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ