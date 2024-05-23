6,6 миллионов тонн — Украина достигла наибольшего показателя экспорта

Загруженный балкер CASTOR в море. Фото: MarineTraffiс.

Украина в апреле этого года через морской коридор в Черном море экспортировала самый большой объем зерна и масличных культур с начала войны. Показатель продукции, отправившейся в страны мира, достиг отметки в 6,6 млн тонн.

Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 May 2024.



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Увеличение пропускной способности портов

Пропускная способность черноморских портов Украины в апреле превысила показатели любого другого месяца во время полномасштабной войны. По данным британской разведки, с момента запуска гуманитарного морского коридора по этому пути прошло более 1,5 тысячи судов.

"С момента запуска в августе 2023 года морской коридор Украины позволил совершить около 1 600 транзитов судов и экспортировать 45 миллионов тонн грузов" , — говорится в сообщении.

Объем экспорта

Большую часть объема экспорта составила сельскохозяйственная продукция. Также в большом количестве переваливались железная руда и стальная продукция.

"Большую часть этого составлял экспорт сельскохозяйственной продукции, который состоял из более чем 30 миллионов тонн за 9 месяцев. период. Остальные — это в основном железная руда и сталь, которую раньше нельзя было экспортировать морем", — говорится в сообщении.

Больше о работе гуманитарного коридора

Мы писали, что, несмотря на постоянные обстрелы Одесщины, гуманитарный коридор продолжает неустанно работать. Однако увеличение объемов экспорта и восстановление контейнерных перевозок зависит от судовладельцев и ситуации безопасности.



Также мы сообщали, что гуманитарный коридор по Черному морю функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.