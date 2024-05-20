Стан портової інфраструктури Одещини — експорт зерна продовжується

Судно завантажується у порту Одеси. Фото: Новини.LIVE

Незважаючи на постійні обстріли Одещини, гуманітарний коридор продовжує неспинно працювати. Проте збільшення обсягів експорту та відновлення контейнерних перевезень залежить від судовласників та безпекової ситуації.

Про це в інтерв'ю виданню Цензор.NET розповів Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Відновлення контейнерних перевезень

Показники експорту української продукції збільшуються та поступово наближаються до довоєнних. Проте повне відновлення обсягів залежатиме від потреб і готовності судновласників заходити у зону бойових дій.

"Думаю, буде нарощуватись. Все залежатиме від потреб. Це ж як із ситуацією з зерном. Судновласник погоджується чи не погоджується зайти в зону бойових дій. Страхові компанії також поводяться по-різному", — пояснив Олег Кіпер.

Складність роботи портів Великої Одеси

Припортова інфраструктура зазнала значних руйнувань внаслідок російських обстрілів. Але, незважаючи на це, бізнес продовжує працювати в складних умовах, тому завантаження наразі триває більше, аніж одну добу.

"Зараз неможливо накопичити на складі 20-50 тисяч тонн зерна, щоб, коли прийшов корабель, його завантажити. Все працює з-під коліс, на ходу, під обстріли, під тривоги. Судно вантажиться не добу, а три-п’ять", — зазначив Олег Кіпер.

Більше про роботу гуманітарного коридору

Ми раніше писали, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

Також ми повідомляли, що рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився у звʼязку із несправністю обладнання.

Додамо, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.