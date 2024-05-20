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Состояние портовой инфраструктуры Одесской области — экспорт зерна продолжается

20 мая 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Состояние портовой инфраструктуры Одесской области — экспорт зерна продолжается
Судно загружается в порт Одессы. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Несмотря на постоянные обстрелы Одесчины, гуманитарный коридор продолжает работать. Однако увеличение объемов экспорта и восстановление контейнерных перевозок зависит от судовладельцев и ситуации безопасности.

Об этом в интервью изданию Цензор.NET рассказал Глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Показатели экспорта украинской продукции растут и постепенно приближаются к довоенным. Однако полное восстановление объемов будет зависеть от потребностей и готовности судовладельцев входить в зону боевых действий.

"Думаю, будет наращиваться. Все будет зависеть от потребностей. Это же как с ситуацией с зерном. Судовладелец соглашается или не соглашается зайти в зону боевых действий. Страховые компании тоже ведут себя по-разному" , — пояснил Олег Кипер.

Сложность работы портов Большой Одессы

Припортовая инфраструктура испытала значительные разрушения в результате российских обстрелов. Но, несмотря на это, бизнес продолжает работать в сложных условиях, поэтому загрузка продолжается больше, чем одни сутки.

"Сейчас невозможно накопить на складе 20-50 тысяч тонн зерна, чтобы, когда пришел корабль, его загрузить. Все работает из-под колес, на ходу, под обстрелы, под тревоги. Судно грузится не сутки, а три-пять" , — отметил Олег Кипер.

Больше о работе гуманитарного коридора

Мы ранее писали, что гуманитарный коридор по Черному морю функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

Также мы сообщали, что движение судов по Босфору было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел в связи с неисправностью оборудования.

В мае наблюдается спад количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.

Одесса
Черное море
обстрелы
Одесский порт
экспорт зерна
Новости Одессы
экономика
экспорт
инфраструктура
аграрии
Олег Кипер

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