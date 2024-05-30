Контейнерные перевозки становятся чаще — что известно о работе портов Большой Одессы

Корабль с контейнерами в море. Фото: marinetraffic

Украина работает над расширением и восстановлением довоенного объема грузов и дальнейшим развитием. Так, порты Большой Одессы не прекращают принимать контейнеровозы — уже 10 таких судов были загружены украинской продукцией.

Об этом на конференции Grain Storege Forum рассказал глава АМПУ Юрий Литвин.

Читайте также:

"Порты Большой Одессы уже приняли и отправили 10 судов-контейнеровозов. Эта тенденция будет сохраняться", — отметил Юрий Литвин.

Кроме того, сегодняшняя инфраструктура обеспечивает большее количество экспорта зерновых, чем довоенная. При благоприятных условиях в скором времени Украина сможет выйти на средний показатель объема экспорта до войны.

"Исходя из текущей динамики, 2024 год однозначно станет абсолютно рекордным и при благоприятной ситуации безопасности выйдет на средний довоенный уровень грузооборота — более 100 млн тонн", — отметил Юрий Литвин.

Работа портов Большой Одессы

Всего на сегодняшний день, 30 мая, на погрузке в портах Большой Одессы стоят 12 судов, еще 15 — в Черноморске, и 7 — в Южном. Среди всех судов есть три химических танкера.

Работа портов Большой Одессы 30 мая. Фото: скриншот

Больше об экспорте

Мы писали, что Украина в апреле этого года через морской коридор в Черном море экспортировала наибольший объем зерна и масличных культур с начала войны. Показатель продукции, отправившейся в страны мира, достиг отметки в 6,6 млн тонн.

Также, несмотря на постоянные обстрелы Одесчины, гуманитарный коридор продолжает постоянно работать. Однако увеличение объемов экспорта и восстановление контейнерных перевозок зависит от судовладельцев и ситуации безопасности.



Добавим, что гуманитарный коридор по Черному морю функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.