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Контейнерные перевозки возвращаются в одесские порты

5 июня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Контейнерный сервис возвращается в порты Большой Одессы
Контейнеровоз Marie Maersk. Фото: vesselfinder
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис в Украине после начала полномасштабного вторжения. Новый сервис соединяет украинский порт Черноморск, входящий в состав портов Большой Одессы, с румынским контейнерным терминалом в Констанце.

Об этом пишет издание Loadstar.

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Детали нового сервиса

В рамках сотрудничества с украинским фидерным оператором Iteris, Maersk использует судно емкостью более 1100 TEU для осуществления контейнерных перевозок между портом Черноморск и Констанцой. Это первый глубоководный сервис после начала войны.

"В апреле Iteris и Maersk начали доставлять пустые контейнеры для экспортеров и отправлять полные грузовые контейнеры в Констанцу для перегрузки. Arkas, CMA CGM, Evergreen и MSC делят пространство в сервисе" , — сообщил представитель одесской консалтинговой компании Informall BG Даниил Мельниченко.

Он также добавил, что объемы отгрузки могут удвоиться в течение следующих месяцев, когда к сервису присоединятся больше судоходных линий. С добавлением еще одного судна перевозки могут осуществляться напрямую в Украину из Египта и Турции, как это было до войны.

Изменения в логистике

Ранее Iteris и Maersk сотрудничали в доставке грузов баржами, однако такой сервис отменен — последняя баржа отправится в рейс 15 июня. Кроме того, турецкая судоходная компания Akkon запустила фидерный сервис собственными судами в Черноморск.

"В Измаил и из Измаила он отправляется с начала войны. Ожидается, что его объемы будут значительными, поскольку клиенты переходят на более крупные суда и лучшее планирование", — отметил Даниил Мельниченко.

Мы также писали, что большая часть урожая прошлого года была экспортирована гуманитарным коридором. А в ближайшее время экспорт будет только наращиваться, и его показатели будут расти за счет нового урожая.

Добавим, что Украина работает над расширением и восстановлением довоенного объема грузов и дальнейшим развитием. Так, в портах Большой Одессы уже 10 контейнеровозов были загружены украинской продукцией.

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Одесский порт
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морской порт
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