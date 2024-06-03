Україна вже майже закінчила експорт минулорічного врожаю, — нардеп

Судно з українською агропродукцією у морі. Фото: Міністерство відновлення України.

Більша частина минулорічного врожаю була експортована гуманітарним коридором. А найближчим часом експорт буде тільки нарощуватися та його показники зростатимуть за рахунок нового врожаю.

Про це повідомив народний депутат та член Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.



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Останні три місяці експорт здійснювався до Європейського Союзу, зокрема до портів Гданська та Балтійських країн. Тож наразі в Україні майже не залишилось минулорічного врожаю — його невелика частина ще є на продажу, проте незабаром буде вже нова продукція.

"Зараз перехідні залишки минулорічного врожаю майже вичерпані. Тож експорт незабаром буде нарощуватися за рахунок нового врожаю", — зазначив Дмитро Соломчук.

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Ми писали, що Україна працює над розширенням і відновленням довоєнного обсягу вантажів та подальшим розвитком. Так, у портах Великої Одеси вже 10 контейнеровозів були завантажені українською продукцією.

Окрім цього, Україна у квітні цього року через морський коридор у Чорному морі експортувала найбільший обсяг зерна та олійних культур з початку війни. Показник продукції, що відправилася до країн світу, сягнув позначки у 6,6 млн тонн.

Також, попри постійні обстріли Одещини, гуманітарний коридор продовжує неспинно працювати. Проте збільшення обсягів експорту та відновлення контейнерних перевезень залежить від судовласників та безпекової ситуації.