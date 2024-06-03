Украина уже почти закончила экспорт урожая прошлого года, — нардеп

Судно с украинской агропродукцией в море. Фото: Министерство обновления Украины.

Большая часть прошлогоднего урожая экспортирована гуманитарным коридором. А в ближайшее время экспорт будет только наращиваться, и его показатели будут расти за счет нового урожая.

Об этом сообщил народный депутат и член Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

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Последние три месяца экспорт осуществлялся в Европейский Союз, в частности в порты Гданьска и Балтийских стран. Поэтому в Украине почти не осталось прошлогоднего урожая — его небольшая часть еще есть на продаже, но в скором времени будет уже новая продукция.

"Сейчас переходные остатки прошлогоднего урожая почти исчерпаны. Так что экспорт в скором времени будет наращиваться за счет нового урожая" , — отметил Дмитрий Соломчук.

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Мы писали, что Украина работает над расширением и восстановлением довоенного объема грузов и дальнейшим развитием. Так, в портах Большой Одессы уже 10 контейнеровозов были загружены украинской продукцией.

Кроме того, Украина в апреле этого года через морской коридор в Черном море экспортировала наибольший объем зерна и масличных культур с начала войны. Показатель продукции, отправившейся в страны мира, достиг отметки в 6,6 млн. тонн.

Также, несмотря на постоянные обстрелы Одесщины, гуманитарный коридор продолжает постоянно работать. Однако увеличение объемов экспорта и восстановление контейнерных перевозок зависит от судовладельцев и ситуации безопасности.