Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Рекордний вантажообіг українських портів — у травні експортували 8 мільйонів тонн arrow

Рекордний вантажообіг українських портів — у травні експортували 8 мільйонів тонн

12 червня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Більше 8 млн тонн вантажів Україна обробила у травні - АМПУ
Вантажообіг українського експорту збільшився вдвічі. Ілюстративне фото: Facebook/АМПУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Україні стабільно зростають показники експорту гуманітарним коридором. Так, у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ) .

Читайте також:

Зростання обсягів перевалки

У травні 2024 року оператори всіх діючих морських портів України обробили 8,2 млн тонн вантажів — це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідерами вантажообігу традиційно були зернові та рудні вантажі. 

"Лідери вантажообігу — зернові та рудні вантажі — 5,3 млн т. (проти 3,5 млн т. у 2023 р) та 1,5 млн т. (проти 241 тис. т. у 2023 р) відповідно. Вантажообіг через Український коридор у травні склав 6,7 млн тонн, з яких — 4,5 млн т. — продукція українських аграріїв", — йдеться у повідомленні. 

Протягом травня українським морським гуманітарним коридором з портів Великої Одеси експортували 6,7 млн тонн товарів. З них 4,5 млн тонн складала продукція агропромислового комплексу (АПК).

Більше про експорт України

Ми писали, що в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення.

Також ми повідомляли, що за останні дев'ять місяців українським морським коридором було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів. Протягом цього періоду українські портовики обробили 1 737 суден. Основу експорту склало збіжжя.

експорт
Одеський порт
експорт зерна
Чорне море
порт
Одеса
морський порт
аграрії
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор