Більше 8 млн тонн вантажів Україна обробила у травні - АМПУ

Вантажообіг українського експорту збільшився вдвічі. Ілюстративне фото: Facebook/АМПУ

В Україні стабільно зростають показники експорту гуманітарним коридором. Так, у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ) .

Читайте також:

Зростання обсягів перевалки

У травні 2024 року оператори всіх діючих морських портів України обробили 8,2 млн тонн вантажів — це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідерами вантажообігу традиційно були зернові та рудні вантажі.

"Лідери вантажообігу — зернові та рудні вантажі — 5,3 млн т. (проти 3,5 млн т. у 2023 р) та 1,5 млн т. (проти 241 тис. т. у 2023 р) відповідно. Вантажообіг через Український коридор у травні склав 6,7 млн тонн, з яких — 4,5 млн т. — продукція українських аграріїв", — йдеться у повідомленні.

Протягом травня українським морським гуманітарним коридором з портів Великої Одеси експортували 6,7 млн тонн товарів. З них 4,5 млн тонн складала продукція агропромислового комплексу (АПК).

Більше про експорт України

Ми писали, що в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення.

Також ми повідомляли, що за останні дев'ять місяців українським морським коридором було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів. Протягом цього періоду українські портовики обробили 1 737 суден. Основу експорту склало збіжжя.