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Україна експортувала морським коридором 50 млн тонн вантажів — подробиці

2 червня 2024 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Україна експортувала морським коридором 50 млн тонн вантажів — подробиці
Балкер у морі. Фото: АМПУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна продовжує демонструвати свою стійкість та ефективність навіть під постійними атаками російських загарбників. За останні дев'ять місяців українським морським коридором було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України

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"Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів — попри постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні АМПУ.

Скільки суден пройшло

У відомстві зазначили, що протягом цього періоду українські портовики обробили 1 737 суден. В основному експортували збіжжя та інші продукти. 

"Україна залишається топекспортером аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі", — зазначили у відомстві.

Спільні зусилля для експорту

Водночас у Міністерстві відновлення та розвитку громад додали, що така цифра стала можлива завдяки об’єднаним зусиллям уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх робітників портової галузі. Спільними зусиллями вдалося налагодити експорт української агропродукції морем, що є критично важливим для економіки країни.

Значення для економіки

Зазначимо, що український морський коридор відіграє ключову роль у забезпеченні безперебійного постачання українських товарів на світові ринки. Це не лише підтримує економіку країни, але й зміцнює її міжнародні торговельні зв'язки. 

Більше про роботу портів

Нагадаємо, Україна у квітні цього року через морський коридор у Чорному морі експортувала найбільший обсяг зерна та олійних культур з початку війни. Показник продукції, що відправилася до країн світу, сягнув позначки у  6,6 млн тонн. 

Також ми писали, що країна працює над розширенням і відновленням довоєнного обсягу вантажів та подальшим розвитком. Так, порти Великої Одеси не припиняють приймати контейнеровози — вже 10 таких суден були завантажені українською продукцією.

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