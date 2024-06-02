Украина экспортировала морским коридором 50 млн тонн грузов — подробности

Балкер в море. Фото: АМПУ

Украина продолжает демонстрировать свою стойкость и эффективность даже под постоянными атаками российских захватчиков. За последние девять месяцев украинским морским коридором было экспортировано 50 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

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"Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по украинскому коридору 16 августа 2023 года, украинские черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов — несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру", — говорится в сообщении АМПУ.

Сколько судов прошло

В ведомстве отметили, что в течение этого периода украинские портовики обработали 1 737 судов. В основном экспортировали зерно и другие продукты.

"Украина остается топ экспортером аграрной продукции и гарантом продовольственной безопасности в мире", — отметили в ведомстве.

Совместные усилия для экспорта

В Министерстве восстановления и развития громад добавили, что такая цифра стала возможна благодаря объединенным усилиям правительства, Администрации морских портов Украины, международных партнеров и всех рабочих портовой отрасли. Совместными усилиями удалось наладить экспорт украинской агропродукции морем, что критически важно для экономики страны.

Значение для экономики

Отметим, что украинский морской коридор играет ключевую роль в обеспечении бесперебойных поставок украинских товаров на мировые рынки. Это не только поддерживает экономику страны, но укрепляет ее международные торговые связи.

Больше о работе портов

Напомним, Украина в апреле этого года из-за морского коридора в Черном море экспортировала наибольший объем зерна и масличных культур с начала войны. Показатель продукции, отправившейся в страны мира, достиг отметки в 6,6 млн тонн.

Также мы писали, что страна работает над расширением и восстановлением довоенного объема грузов и дальнейшим развитием. Так, порты Большой Одессы не прекращают принимать контейнеровозы — уже 10 таких судов были загружены украинской продукцией.