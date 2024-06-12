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Рекордный грузооборот украинских портов — в мае экспортировали 8 миллионов тонн

12 июня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Более 8 млн тонн грузов Украина обработала в мае – АМПУ
Грузооборот украинского экспорта увеличился вдвое. Иллюстративное фото: Facebook/АМПУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Украине стабильно растут показатели экспорта по гуманитарному коридору. Так, в мае текущего года грузооборот через порты Большой Одессы составил более 8 миллионов тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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В мае 2024 года операторы всех действующих морских портов Украины обработали 8,2 млн. тонн грузов — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами грузооборота традиционно являлись зерновые и рудные грузы.

"Лидеры грузооборота — зерновые и рудные грузы — 5,3 млн т. (против 3,5 млн т. в 2023 г.) и 1,5 млн т. (против 241 тыс. т. в 2023 г.) соответственно. Грузооборот через Украинский коридор в мае составил 6,7 млн тонн, из которых — 4,5 млн т. — продукция украинских аграриев" , — говорится в сообщении.

В течение мая украинским морским гуманитарным коридором из портов Большой Одессы экспортировали 6,7 млн. тонн товаров. Из них 4,5 млн. тонн составляла продукция агропромышленного комплекса (АПК).

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Мы писали, что в Украине возобновляются контейнерные перевозки. Так, судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис после начала полномасштабного вторжения.

Также мы сообщали, что за последние девять месяцев украинским морским коридором было экспортировано 50 миллионов тонн грузов. В течение этого периода украинские портовики обработали 1 737 судов. Основу экспорта составило зерно.

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