Более 8 млн тонн грузов Украина обработала в мае – АМПУ

Грузооборот украинского экспорта увеличился вдвое. Иллюстративное фото: Facebook/АМПУ

В Украине стабильно растут показатели экспорта по гуманитарному коридору. Так, в мае текущего года грузооборот через порты Большой Одессы составил более 8 миллионов тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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В мае 2024 года операторы всех действующих морских портов Украины обработали 8,2 млн. тонн грузов — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами грузооборота традиционно являлись зерновые и рудные грузы.

"Лидеры грузооборота — зерновые и рудные грузы — 5,3 млн т. (против 3,5 млн т. в 2023 г.) и 1,5 млн т. (против 241 тыс. т. в 2023 г.) соответственно. Грузооборот через Украинский коридор в мае составил 6,7 млн тонн, из которых — 4,5 млн т. — продукция украинских аграриев" , — говорится в сообщении.

В течение мая украинским морским гуманитарным коридором из портов Большой Одессы экспортировали 6,7 млн. тонн товаров. Из них 4,5 млн. тонн составляла продукция агропромышленного комплекса (АПК).

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