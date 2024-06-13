Порты Большой Одессы нуждаются в ПВО: детали экспорта

Судно на погрузке в порту. Фото: Reuters

Украинский экспорт продолжает демонстрировать впечатляющие результаты даже в сложных условиях войны. Однако для стабильной работы гумманитарного коридора Одесчина нуждается в системах ПВО и, возможно, скоро этот вопрос будет решен.

Об этом в эфире телемарафона сообщил член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов.

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Несмотря на риски и угрозы со стороны России, ожидания относительно украинского экспорта оптимистичны, особенно через порты Большой Одессы. Но для стабильного роста показателей регион все еще нуждается в системе противовоздушной обороны.

"Если мы говорим о минной безопасности, то это совместная инициатива Болгарии, Румынии и Турции. А по защите инфраструктуры, мы постоянно говорим об этом это нашему президенту. Нам нужно усиление ПВО, и мы благодарны партнерам, что они нас слышат. И в ближайшее время, я так понимаю, будут новые хорошие новости", — подчеркнул Алексей Леонов.

Международное сотрудничество

Черноморским гуманитарным коридором шло на экспорт не только зерно, но украинский металл и другая продукция. Однако на этом деятельность не ограничивается — Украина продолжает сотрудничать с другими странами.

"Черноморским гуманитарным коридором шло на экспорт не только зерно, но и украинский металл и другая продукция наших производителей. И сейчас Украина сотрудничает с судовладельцами из 25 стран. И в основном это Турция и Греция. На эти две страны приходится почти 25% всего товарооборота" , – отметил эксперт.

Больше о показателях украинского экспорта

Мы писали, что в мае текущего года грузооборот через порты Большой Одессы составил более 8 миллионов тонн. Лидерами грузооборота традиционно являлись зерновые и рудные грузы.

Также мы сообщали, что в Украине восстанавливаются контейнерные перевозки. Так, судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис после начала полномасштабного вторжения.