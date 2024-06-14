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Россия пытается превратить продовольственные товары в оружие, — посол США об экспорте Черным морем

14 июня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Безопасность в Черном море важна для всего мира: посол США
Бриджин Бринк, посол США в Украине. Фото: Flickr
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Черноморский гуманитарный коридор является важной экономической составляющей для Украины, особенно в сложных условиях вооруженной агрессии РФ. Так, работа портов не останавливается и каждый месяц показатели экспорта растут, однако оккупанты не прекращают попытки уничтожить наш торговый потенциал.

Об этом на Black Sea Security Forum заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Черноморский коридор поддерживает экспорт агропродукции ежедневно. Также он обеспечивает экономическую устойчивость Украины и возможность восстановления ее экономики в дальнейшем. Черное море очень важно для экономической жизни страны, а Россия пытается превратить продовольственные товары в оружие" , — отметила посол.

Она отметила стойкость украинского народа и оптимизм. То, что в сложных условиях войны бизнес, в том числе порты Большой Одессы, продолжают свою работу — поддерживает экономику Украины.

"Мы видим, что порты работают, корабли заходят и выходят из портов, продолжает работать бизнес — это имеет положительное экономическое влияние для всей Украины. Я горжусь возможностью быть здесь" , — отметила Бриджит Бринк.

Больше о работе портов Большой Одессы

Мы писали, что в мае текущего года грузооборот через порты Большой Одессы составил более 8 миллионов тонн. Лидерами грузооборота традиционно являлись зерновые и рудные грузы.

Добавим, что в Украине возобновляются контейнерные перевозки. Так, судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис после начала полномасштабного вторжения.

экспорт
Одесский порт
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