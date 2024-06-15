Военная и продовольственная безопасность: что нужно сделать с Крымом

Заявил бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк. Фото: Новости.

Украина должна любым способом вернуть контроль над Крымским полуостровом — тогда Путин ослабнет и потеряет влиятельных союзников, как Китай и Иран. После этого безопасность в Черноморском регионе гарантирована.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк.

Читайте также:

По его словам, современная война — это экзистенциальная война Путина, а Крым для него является уязвимой точкой.

"Если Украина не сможет вернуть Крым, никогда не будет безопасности со стороны России. Нам нужно сделать так, чтобы Украина получила все необходимое вооружение и позволить этим оружием вмешиваться в российские сети и в частности керченский мост. Это единственная возможность вернуть Крым" , - рассказал эксминистр .

Безопасность Черного моря

Также бывший парламентарий подчеркнул, что увольнение Крыма поможет гражданскому судоходству и морскому экспорту. Ведь если не будет угрозы, не нужно торговые балкеры пускать в сопровождении военных кораблей.

Напомним, Бриджит Бринк на Black Sea Security Forum заявила, что Черноморский гуманитарный коридор является важной экономической составляющей для Украины, особенно в сложных условиях вооруженной агрессии РФ. Да, работа портов не останавливается и ежемесячно показатели экспорта растут, однако оккупанты не прекращают попытки уничтожить наш торговый потенциал.

Также мы писали, что современная русско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которые в будущем должны стать больше.