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Росіяни побоюються за Кримський міст — нові загородження у морі

12 червня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни встановлюють бонові загородження у Криму: супунтникові знімки
Кримський міст. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У відкритому доступі з’явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що окупанти у Криму почали встановлювати бонові загородження. Росіяни розміщують їх на південно-східній частині Керченського мосту.

Про це свідчать знімки OSINT-дослідників MT Anderson.

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Деталі робіт

Біля опор мосту в одному з прольотів видно роботу двох кранів, встановлених на баржах, які монтують бонові загородження. Ці ланцюги із великих буїв діаметром від 1,5 метра мають створювати перешкоди для морських хвиль або ж для рухомих об’єктів. 

Росіяни у Криму будують бонові загородження
Супутниковий знімок загороджень у Криму. Фото: x.com/tom_bike

На знімках також фіксуються дві затоплені баржі неподалік від опор. Раніше бонові загородження встановлювали тільки на північно-західній частині мосту. Наразі змонтовано вже 11 секцій із барж, кожна довжиною по 90-100 метрів.

Росіяни бояться за Керченський міст.
Фіксуються баржі у Криму. Фото: x.com/tom_bike

Більше про події у Криму

Ми писали, що у тимчасово окупованому Криму російські військовослужбовці Протиповітряних сил отримали наказ про евакуацію своїх сімей з території півострова. Командування "рекомендувало" перевезти сім'ї у військові містечка Південного військового округу.

Також ми повідомляли, що українські військові завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі в Криму.  Атаки були спрямовані на ракетні дивізіони біля Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії.

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супутник
Одеса
російські війська
деокупація України
Кримський міст
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