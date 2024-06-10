У Криму уражені ракетні дивізіони росіян: подробиці ударів ЗСУ

Дим від вибуху у Криму. Ілюстративне фото: росзМІ

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішні удари по військовим об'єктам окупантів в тимчасово окупованому Криму. Атаки були спрямовані на ракетні дивізіони біля Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

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"За даними звітів, були здійснені удари по зенітному ракетному дивізіону С-400 біля Джанкоя та двом дивізіонам С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Жодна з українських ракет не була перехоплена високоефективною протиповітряною обороною противника", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Повідомлення від Генштабу. Фото: скриншот

Негативні наслідки для РФ

Після ударів українських військових, боєприпаси ворожих ракетних дивізіонів продовжили вибухати в їх стартових позиціях. Ці успішні атаки призвели до серйозних втрат у протиповітряній обороні військ РФ.

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Ми писали, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн", що використовувався для допомоги великим суднам у маневруванні, а також для рятувальних операцій. Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.



Також підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян "Мангуст" вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил оборони.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню російського підрозділу ППО на Тарханкуті.

Окрім цього, українські бійці завдали ракетного удару за місцем розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі. Внаслідок ракетного удару ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.