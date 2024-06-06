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"Сатурн" більше не попливе — ГУР розповіли деталі операції

6 червня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
"Сатурн" більше не попливе — ГУР розповіли деталі операції
ГУР уразили буксир росіян. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Стало відомо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн" зранку 6 червня. Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України

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Знищення "Сатурну"

Спецпризначенці ГУР МО України успішно потопили російський рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей". Операція проходила в акваторії озера Панське, в Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", — йдеться у повідомленні розвідки. 

Буксир "Сатурн" — що відомо

Рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" (або "Протей") призначений для проведення буксирувальних операцій у прибережних водах. Він має водотоннажність близько 400 тонн і може розвивати швидкість до 12 вузлів. Оснащений потужними буксирувальними лебідками та сучасними навігаційними системами. Буксир використовується для допомоги великим суднам у маневруванні, а також для рятувальних операцій.

ГУР уразило буксир "Сатурн"
Буксир "Сатурн". Фото: росЗМІ

Більше про втрати окупантів у Криму

Ми писали, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян "Мангуст" вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил оборони.  

Раніше повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму  ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню російського підрозділу ППО на Тарханкуті.

Окрім цього, українські бійці завдали ракетного удару за місцем розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі. Внаслідок ракетного удару ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

корабель
Андрій Юсов
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