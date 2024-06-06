Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Сатурн" больше не поплывет — ГУР рассказали детали операции arrow

"Сатурн" больше не поплывет — ГУР рассказали детали операции

6 июня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
"Сатурн" больше не поплывет — ГУР рассказали детали операции
ГУР поразили буксир россиян. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Стало известно, что подразделение ГУР поразило рейдовый буксир россиян "Сатурн" утром 6 июня. Это произошло у берегов Евпатории, что возле временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

Читайте также:

Уничтожение "Сатурна"

Спецназовцы ГУР МО Украины успешно потопили российский рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей". Операция проходила в акватории Панского озера, в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений кафиров в черноморской акватории", — говорится в сообщении разведки.

Буксир "Сатурн" — что известно

Рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" (или "Протей") предназначен для проведения буксировочных операций в прибрежных водах. Он имеет водоизмещение около 400 тонн и может развивать скорость до 12 узлов. Оснащен мощными буксировочными лебедками и современными навигационными системами. Буксир используется для помощи крупным судам в маневрировании, а также спасательных операций.

ГУР поразило буксир "Сатурн"
Буксир "Сатурн". Фото: росСМИ

Больше о потерях окупантов в Крыму

Мы писали, что подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян "Мангуст" в ночь на 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению российского подразделения ПВО на Тарханкуте.

Кроме этого, украинские бойцы нанесли ракетный удар по месту нахождения кафиров в Джанкое в Крыму. Там были поражены русские военные цели. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

корабль
Андрей Юсов
война
Черное море
флот
Одесса
российские войска
Крым
ГУР
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня