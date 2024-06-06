"Сатурн" больше не поплывет — ГУР рассказали детали операции

ГУР поразили буксир россиян. Фото: скриншот

Стало известно, что подразделение ГУР поразило рейдовый буксир россиян "Сатурн" утром 6 июня. Это произошло у берегов Евпатории, что возле временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

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Уничтожение "Сатурна"

Спецназовцы ГУР МО Украины успешно потопили российский рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей". Операция проходила в акватории Панского озера, в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений кафиров в черноморской акватории", — говорится в сообщении разведки.

Буксир "Сатурн" — что известно

Рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" (или "Протей") предназначен для проведения буксировочных операций в прибрежных водах. Он имеет водоизмещение около 400 тонн и может развивать скорость до 12 узлов. Оснащен мощными буксировочными лебедками и современными навигационными системами. Буксир используется для помощи крупным судам в маневрировании, а также спасательных операций.

Буксир "Сатурн". Фото: росСМИ

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Мы писали, что подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян "Мангуст" в ночь на 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению российского подразделения ПВО на Тарханкуте.

Кроме этого, украинские бойцы нанесли ракетный удар по месту нахождения кафиров в Джанкое в Крыму. Там были поражены русские военные цели. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.