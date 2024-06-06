Уражене ще одне судно окупантів у Криму

Вибух у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Українські військові виконали чергову успішну операцію у Чорному морі. Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні вранці, 6 червня, в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів.

Про це в етері телемарафону повідомив Представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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Українські бійці не раз проявляли високий професіоналізм та злагоджену роботу, особливо по ворожих об'єктах у Криму та в акваторії Чорного моря. Однак деталі нічної операції наразі не розголошуються, але у розвідці зазначили, що інформація обов'язкового буде.

"Сьогодні вночі знищене ще одне вороже судно у Чорноморській акваторії. Деталі будуть трохи згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно", — прокоментував Андрій Юсов.

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Ми писали, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по паромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів. Хоча паніки там поки немає, усвідомлення тимчасовості їхнього перебування на півострові зростає.

Раніше ми повідомляли, що дрони розробки Служби безпеки України знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ворога "Небо СВУ". Її вартість — 100 мільйонів доларів.

Окрім цього, на території тимчасово окупованого півострову наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.