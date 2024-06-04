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Окупантам час залишати Крим — російська логістика на межі зриву

4 червня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни на території тимчасово окупованого Криму у небезпеці
Вибух у тимчасово окупованому Криму. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по паромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів. Хоча паніки там поки немає, усвідомлення тимчасовості їхнього перебування на півострові зростає. 

 Про це в етері Ранок.LIVE повідомив  Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
 

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"Попереджали неодноразово, що саме час "гостям" забиратися з нашого Криму. Коли було влучено в паром, вони відчули це на собі, коли їх відправили через Чонгар до Росії. Настрої змінились — вони не стали панічними, але з'явилось усвідомлення того, що росіяни у Криму не назавжди", — розповів він.

Складності із логістикою у Криму

Кримська паромна переправа була основною логістичною гілкою забезпечення інтересів армії РФ на півострові, але зараз вона не здатна забезпечити такий обсяг перевезень. Альтернативою мала б стати російська залізниця, яка ще не побудована. Проте вона також під загрозою ударів з боку Сил Оборони України.

"На паром припадала левова частка логістики. Міст більше чверті цього забезпечення не міг виконувати, просто в результаті того, що він був пошкоджений. Ракетна залізниця ще не побудована. Навіть коли буде побудовано, то це буде близько до лінії бойового зіткнення, куди буде діяти широкий асортимент видів зброї ЗСУ. Тому їм час забиратися", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Більше про події у тимчасово окупованому Криму

Ми писали, що дрони розробки Служби безпеки України знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ворога "Небо СВУ". Її вартість — 100 мільйонів доларів. 

Також на території тимчасово окупованого півострову наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.

Додамо, що останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.

залізниця
логістика
Одеська область
Дмитро Плетенчук
Одеса
російські війська
Кримський міст
Крим
ЗСУ
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