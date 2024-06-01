Вихід ракети "Іскандер". Фото ілюстративне: РосЗМІ

Останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.

Про це в етері "Еспресо" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ті об'єкти, які уражаються на території тимчасово окупованого Криму, вони дійсно дають нам можливість трошечки видихнути легше. Я вам скажу більше, це не є військовою таємницею, але не про все сьогодні повідомляється. І це, мабуть, абсолютно вірно про ураження на території Криму. Далі буде", — сказав військовий.

Сергій Братчук зазначив, що, хоча кількість атак на Одесу та регіон трохи зменшилася, окупанти не припинили обстріли. Навіть вчора російські війська вдарили по припортовій інфраструктурі міста.

"Одеса, звичайно, не виключається. Вчора я вже сказав, була балістика. Намагаються бити по припортовій інфраструктурі", — пояснив Братчук.

Атаки по енергоінфраструктурі

Військовий також розповів, що атаки на енергетичну інфраструктуру України спрямовані на послаблення обороноздатності країни. Також вони мають на меті створити в Україні гуманітарну кризу.

"Ми бачимо, що б'ють по тих областях, які сьогодні є повноцінно у зведеннях з фронту. Фронту енергетичного перш за все", – додав Братчук.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, у ніч з 31 травня на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль.

Також ми писали, що росіяни влучили у три об'єкти критичної інфраструктури у Львові, на одному із них постраждало четверо осіб.

Додамо, одразу чотири російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 1 червня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.