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Росіяни активно вивозять залишки флоту з Криму — яка мета маневрів

31 травня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни активно вивозять залишки флоту з Криму — яка мета маневрів
Рух ворожих кораблів у морі. Флюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Окупанти намагаються прибрати свої кораблі з Криму, що свідчить про зміну тактики та перегрупування сил. Хоча у Чорному морі досі перебувають деякі одиниці флоту росіян, вони не становлять небезпеки для України.

Про це повідомив Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
 

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Росія переглядає свою морську стратегію в регіоні та намагається убезпечити свої ресурси через тиск з боку українських Сил Оборони. Вивезення кораблів з Криму до інших баз може бути підготовкою до нових операцій або ж намаганням зберегти залишки флоту від потенційних атак.

"Сьогодні було багато виходів у море, і деякі з них тривають до цього часу. Однак це переважно міжбазові переходи, які спрямовані на вивезення залишків флоту або з Севастополя, або з Криму взагалі. Ці переходи зазвичай відбуваються до Феодосії, Новоросійська або Краснодарського краю. Ті одиниці, які перебувають у морі — протимінні тральники або ракетні катери — небезпеки для нас не становлять", — розповів Дмитро Плетенчук.

Більше про ЧМ РФ

Ми писали, що окупанти вивели ще одну одиницю флоту в акваторію Чорного моря станом на 31 травня. Однак спорядженні ракетоносії ворог тримає у Середземному. Загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть завдавати ракетних ударів навіть зі своїх військових портів.

Однак українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

Додамо, що Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" та знищили два російські катери типу КС-701 "Тунєц" на території тимчасово окупованого Криму.

росіяни
порт
ракетний удар
ВМС
війна
Чорне море
Одеська область
флот
Дмитро Плетенчук
Одеса
російські війська
окупанти
Крим
ЗСУ
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