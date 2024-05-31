Росіяни активно вивозять залишки флоту з Криму — яка мета маневрів
Окупанти намагаються прибрати свої кораблі з Криму, що свідчить про зміну тактики та перегрупування сил. Хоча у Чорному морі досі перебувають деякі одиниці флоту росіян, вони не становлять небезпеки для України.
Про це повідомив Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
Маневри ворожого флоту
Росія переглядає свою морську стратегію в регіоні та намагається убезпечити свої ресурси через тиск з боку українських Сил Оборони. Вивезення кораблів з Криму до інших баз може бути підготовкою до нових операцій або ж намаганням зберегти залишки флоту від потенційних атак.
"Сьогодні було багато виходів у море, і деякі з них тривають до цього часу. Однак це переважно міжбазові переходи, які спрямовані на вивезення залишків флоту або з Севастополя, або з Криму взагалі. Ці переходи зазвичай відбуваються до Феодосії, Новоросійська або Краснодарського краю. Ті одиниці, які перебувають у морі — протимінні тральники або ракетні катери — небезпеки для нас не становлять", — розповів Дмитро Плетенчук.
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Ми писали, що окупанти вивели ще одну одиницю флоту в акваторію Чорного моря станом на 31 травня. Однак спорядженні ракетоносії ворог тримає у Середземному. Загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть завдавати ракетних ударів навіть зі своїх військових портів.
Однак українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.
Додамо, що Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" та знищили два російські катери типу КС-701 "Тунєц" на території тимчасово окупованого Криму.
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