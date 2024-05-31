Россияне активно вывозят остатки флота из Крыма — какова цель маневров
Оккупанты пытаются убрать свои корабли из Крыма, что свидетельствует об изменении тактики и перегруппировке сил. Хотя в Черном море до сих пор находятся некоторые единицы флота россиян, они не представляют опасности для Украины.
Об этом сообщил Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
Маневры вражеского флота
Россия пересматривает свою морскую стратегию в регионе и пытается обезопасить свои ресурсы из-за давления со стороны украинских Сил Обороны. Вывоз кораблей из Крыма в другие базы может быть подготовкой к новым операциям или попыткой сохранить остатки флота от потенциальных атак.
"Сегодня было много выходов в море, и некоторые из них продолжаются до сих пор. Однако это преимущественно межбазовые переходы, направленные на вывоз остатков флота либо из Севастополя, либо из Крыма вообще. Эти переходы обычно происходят в Феодосию, Новороссийск или Краснодарский край. Те единицы, которые находятся в море, — противоминные тральники или ракетные катера — опасности для нас не представляют", — рассказал Дмитрий Плетенчук.
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Мы писали, что оккупанты вывели еще одну единицу флота в акваторию Черного моря по состоянию на 31 мая. Однако с порядком ракетоносителя враг держит в Средиземном. Угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут наносить ракетные удары даже со своих военных портов.
Однако украинские бойцы продолжают наносить впечатления единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.
Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" и уничтожили два российских катера типа КС-701 "Тунец" на территории временно оккупированного Крыма.
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