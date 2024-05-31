Россияне активно вывозят остатки флота из Крыма — какова цель маневров

Движение вражеских кораблей в море. Флюстративное фото: росСМИ

Оккупанты пытаются убрать свои корабли из Крыма, что свидетельствует об изменении тактики и перегруппировке сил. Хотя в Черном море до сих пор находятся некоторые единицы флота россиян, они не представляют опасности для Украины.

Об этом сообщил Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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Россия пересматривает свою морскую стратегию в регионе и пытается обезопасить свои ресурсы из-за давления со стороны украинских Сил Обороны. Вывоз кораблей из Крыма в другие базы может быть подготовкой к новым операциям или попыткой сохранить остатки флота от потенциальных атак.

"Сегодня было много выходов в море, и некоторые из них продолжаются до сих пор. Однако это преимущественно межбазовые переходы, направленные на вывоз остатков флота либо из Севастополя, либо из Крыма вообще. Эти переходы обычно происходят в Феодосию, Новороссийск или Краснодарский край. Те единицы, которые находятся в море, — противоминные тральники или ракетные катера — опасности для нас не представляют", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

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Мы писали, что оккупанты вывели еще одну единицу флота в акваторию Черного моря по состоянию на 31 мая. Однако с порядком ракетоносителя враг держит в Средиземном. Угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут наносить ракетные удары даже со своих военных портов.

Однако украинские бойцы продолжают наносить впечатления единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.

Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" и уничтожили два российских катера типа КС-701 "Тунец" на территории временно оккупированного Крыма.