Росіяни збільшили присутність у Чорному морі — скільки кораблів загрожує
Окупанти вивели ще одну одиницю флоту в акваторію Чорного моря станом на 31 травня. Однак спорядженні ракетоносії ворог тримає у Середземному. Загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть завдавати ракетних ударів навіть зі своїх військових портів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі — 2 ворожих корабля;
- в Азовському морі — нема флоту росіян;
- в Середземному морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря судна не проходили. А ось у напрямку Чорного моря — пройшли 3 судна, однак не продовжили рух у напрямку Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
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Нагадаємо, незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.
Також ми писали, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.
Додамо, у Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" на території тимчасово окупованого Криму. Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.
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