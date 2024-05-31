Россияне увеличили присутствие в Черном море — сколько кораблей грозит
Оккупанты вывели еще одну единицу флота в акваторию Черного моря по состоянию на 31 мая. Однако снаряженные ракетоносители враг держит в Средиземном. Угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут наносить ракетные удары даже со своих военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море — 2 вражеских корабля;
- в Азовском море — нет флота россиян;
- в Средиземном море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря суда не проходили. А вот в направлении Черного моря прошли 3 судна, однако не продолжили движение в направлении Босфора.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
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Напомним, в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.
Также мы писали, что украинские бойцы продолжают наносить впечатления единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.
В Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" на территории временно оккупированного Крыма. Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако, украинские военные подчеркивают успешный результат операции.
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