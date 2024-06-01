Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ВСУ успешно наносят удары по объектам оккупантов в Крыму, — Братчук arrow

ВСУ успешно наносят удары по объектам оккупантов в Крыму, — Братчук

1 июня 2024 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
ВСУ успешно наносят удары по объектам оккупантов в Крыму, — Братчук
Выход ракеты "Искандер". Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов в Крыму

"Те объекты, которые поражаются на территории временно оккупированного Крыма, они действительно дают нам возможность немножко выдохнуть легче. Я вам скажу больше, это не военная тайна, но не обо всем сегодня сообщается. И это, пожалуй, абсолютно верно о поражениях на территории Крыма. Дальше будет", — сказал военный.

Сергей Братчук отметил, что хотя количество атак на Одессу и регион немного уменьшилось, оккупанты не прекратили обстрелы. Даже вчера российские войска ударили по припортовой инфраструктуре города.

"Одесса, конечно, не исключается. Вчера я уже сказал, была баллистика. Пытаются бить по припортовой инфраструктуре", — пояснил Братчук.

Атаки по энергоинфраструктуре

Военный также рассказал, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины направлены на ослабление обороноспособности страны. Также они преследуют цель создать в Украине гуманитарный кризис.

"Мы видим, что бьют по тем областям, которые сегодня полноценно в сводках с фронта. Фронта энергетического прежде всего", — добавил Братчук.

Ночная атака на Украину

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

Также мы писали, что россияне попали в три объекта критической инфраструктуры во Львове, на одном из них пострадали четыре человека.

Добавим, сразу четыре российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 1 июня. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, оккупанты продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

война
Одесская ОГА
Одесская область
Сергей Братчук
Одесса
обстрелы
Крым
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей