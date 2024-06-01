ВСУ успешно наносят удары по объектам оккупантов в Крыму, — Братчук

Выход ракеты "Искандер". Фото иллюстративное: РосСМИ

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Те объекты, которые поражаются на территории временно оккупированного Крыма, они действительно дают нам возможность немножко выдохнуть легче. Я вам скажу больше, это не военная тайна, но не обо всем сегодня сообщается. И это, пожалуй, абсолютно верно о поражениях на территории Крыма. Дальше будет", — сказал военный.

Сергей Братчук отметил, что хотя количество атак на Одессу и регион немного уменьшилось, оккупанты не прекратили обстрелы. Даже вчера российские войска ударили по припортовой инфраструктуре города.

"Одесса, конечно, не исключается. Вчера я уже сказал, была баллистика. Пытаются бить по припортовой инфраструктуре", — пояснил Братчук.

Атаки по энергоинфраструктуре

Военный также рассказал, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины направлены на ослабление обороноспособности страны. Также они преследуют цель создать в Украине гуманитарный кризис.

"Мы видим, что бьют по тем областям, которые сегодня полноценно в сводках с фронта. Фронта энергетического прежде всего", — добавил Братчук.

Ночная атака на Украину

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

Также мы писали, что россияне попали в три объекта критической инфраструктуры во Львове, на одном из них пострадали четыре человека.

Добавим, сразу четыре российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 1 июня. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, оккупанты продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.