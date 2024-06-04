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Оккупантам пора покидать Крым — российская логистика на грани срыва

4 июня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне на территории временно оккупированного Крыма в опасности
Взрыв во временно оккупированном Крыму. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди оккупантов. Хотя паники там пока нет, осознание временности их пребывания на полуострове растет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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"Предупреждали неоднократно, что самое время "гостям" убираться из нашего Крыма. Когда попали в паром, они почувствовали это на себе, когда их отправили через Чонгар в Россию. Настроения изменились — они не стали паническими, но появилось осознание того, что россияне в Крыму не навсегда" , — рассказал он.

Сложности с логистикой в Крыму

Крымская паромная переправа являлась основной логистической ветвью обеспечения интересов армии РФ на полуострове, но сейчас она не способна обеспечить такой объем перевозок. Альтернативой должна стать российская железная дорога, которая еще не построена. Тем не менее, она также под угрозой ударов со стороны Сил Обороны Украины.

"На паром приходилась львиная доля логистики. Мост более четверти этого обеспечения не мог выполнять, просто в результате того, что он был поврежден. Ракетная железная дорога еще не построена. Даже когда будет построена, то это будет близко к линии боевого столкновения, где будет действовать широкий ассортимент видов оружия ВСУ. Поэтому им пора забираться", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Больше о событиях во временно оккупированном Крыму

Мы писали, что дроны разработки Службы безопасности Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ". Ее стоимость – 100 миллионов долларов.

Также на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.

железная дорога
логистика
Одесская область
Дмитрий Плетенчук
Одесса
российские войска
Крымский мост
Крым
ВСУ
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