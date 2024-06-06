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Минус еще одно судно — успешная операция Украины в Крыму

6 июня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поражено еще одно судно окупантов в Крыму
Взрыв в море. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские военные провели очередную успешную операцию в Черном море. В результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины сегодня утром, 6 июня, в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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Украинские бойцы не раз проявляли высокий профессионализм и слаженную работу, особенно по враждебным объектам в Крыму и акватории Черного моря. Однако детали ночной операции пока не разглашаются, но в разведке отметили, что информация обязательно будет.

"Сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское судно в Черноморской акватории. Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно" , — прокомментировал Андрей Юсов.

Больше о событиях в Крыму

Мы писали, что ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди оккупантов. Хотя паники там пока нет, осознание временности их пребывания на полуострове растет.

Ранее мы сообщали, что дроны разработки Службы безопасности Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ". Ее стоимость – 100 миллионов долларов.

Кроме этого, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

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