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Все попало точно в цель — подробности ночных взрывов в Крыму

10 июня 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Крыму поражены ракетные дивизионы россиян: подробности ударов ВСУ
Дым от взрыва в Крыму. Иллюстративное фото: россМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешные удары по военным объектам оккупантов во временно оккупированном Крыму. Атаки были направлены на ракетные дивизионы у Джанкоя, Черноморского и Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ .

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"По данным отчетов, были совершены удары по зенитному ракетному дивизиону С-400 у Джанкоя и двум дивизионам С-300 у Черноморского и Евпатории. Ни одна из украинских ракет не была перехвачена высокоэффективной противовоздушной обороной противника" , — говорится в сообщении Генштаба.

ВСУ поразили ракетные дивизионы россиян в Крыму
Сообщение от Генштаба. Фото: скриншот

Отрицательные последствия для РФ

После ударов украинских военных боеприпасы вражеских ракетных дивизионов продолжили взрываться на их стартовых позициях. Эти успешные атаки привели к серьезным потерям в противовоздушной обороне войск РФ.

Больше о потерях оккупантов в Крыму

Мы писали, что подразделение ГУР поразило рейдовый буксир россиян "Сатурн" , который использовался для помощи крупным судам в маневрировании, а также для спасательных операций. Это произошло у берегов Евпатории, расположенной во временно оккупированном Крыму.

Также подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян "Мангуст" в ночь на 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил обороны.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению российского подразделения ПВО на Тарханкуте.

Кроме этого, украинские бойцы нанесли ракетный удар по месту нахождения кафиров в Джанкое в Крыму. Там были поражены русские военные цели. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

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Одесса
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