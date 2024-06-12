Россияне устанавливают боновые заграждения в Крыму: снимки спутника

Крымский мост. Фото: росСМИ

В открытом доступе появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты в Крыму начали устанавливать боновые заграждения. Россияне размещают их на юго-восточной части Керченского моста.

Об этом свидетельствуют снимки OSINT-исследователей MT Anderson.

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Детали работ

У опор моста в одном из пролетов видна работа двух кранов, установленных на баржах, монтирующих боновые заграждения. Эти цепи из крупных буев диаметром от 1,5 метров должны создавать препятствия для морских волн или для движущихся объектов.

Спутниковый снимок ограждений в Крыму. Фото: x.com/tom_bike

На снимках также фиксируются две затопленные баржи вблизи опор. Раньше боновые заграждения устанавливали только на северо-западной части моста. В настоящее время смонтировано уже 11 секций из барж, каждая длиной по 90 — 100 метров.

Фиксируются баржи в Крыму. Фото: x.com/tom_bike

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