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Россияне опасаются за Крымский мост — новые заграждения в море

12 июня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне устанавливают боновые заграждения в Крыму: снимки спутника
Крымский мост. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В открытом доступе появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты в Крыму начали устанавливать боновые заграждения. Россияне размещают их на юго-восточной части Керченского моста.

Об этом свидетельствуют снимки OSINT-исследователей MT Anderson.

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Детали работ

У опор моста в одном из пролетов видна работа двух кранов, установленных на баржах, монтирующих боновые заграждения. Эти цепи из крупных буев диаметром от 1,5 метров должны создавать препятствия для морских волн или для движущихся объектов.

Россияне в Крыму строят боновые заграждения
Спутниковый снимок ограждений в Крыму. Фото: x.com/tom_bike

На снимках также фиксируются две затопленные баржи вблизи опор. Раньше боновые заграждения устанавливали только на северо-западной части моста. В настоящее время смонтировано уже 11 секций из барж, каждая длиной по 90 — 100 метров.

Россияне боятся за Керченский мост.
Фиксируются баржи в Крыму. Фото: x.com/tom_bike

Больше о событиях в Крыму

Мы писали, что во временно оккупированном Крыму российские военнослужащие противовоздушных сил получили приказ об эвакуации своих семей с территории полуострова. Командование "рекомендовало" перевезти семьи в военные городки Южного военного округа.

Также мы сообщали, что украинские бойцы нанесли мощные удары по военной инфраструктуре в Крыму. Атаки были направлены на ракетные дивизионы у Джанкоя, Черноморского и Евпатории.

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