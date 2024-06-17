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Уничтожение Крымского моста уже не приоритет, — Дмитрий Плетенчук

17 июня 2024 18:33
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Уничтожение Крымского моста не имеет стратегического значения: спикер ВМС
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: facebook.com/Taclbery
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Уничтожение Крымского моста, ранее игравшего ключевую роль в военной логистике России, уже не имеет столь важного стратегического значения. Сейчас меньше четверти общей нагрузки проходит через это незаконное сооружение.

Об этом в интервью изданию "РБК Украина" рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, сейчас большинство военных поставок оккупационных войск, которые находятся на юге Украины, проходят через Ростов. Основным транспортным узлом была паромная переправа в Крым, но она тоже уже потерпела удар.

"Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", — сказал военный.

Кроме того, Дмитрий Плетенчук также рассказал, что Россия планирует запустить новую железную дорогу, которая будет проходить от Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Проект хотят окончить до конца года. Однако этот маршрут находится в зоне поражения украинских средств.

"Это рокадная железная дорога, которую строят конкретно для обеспечения группировки кафиров на Юге. Более того, я уверен, что они могут закончить ее. Но с ней есть проблема – она находится в зоне поражения наших средствах", — добавил спикер ВМС.

Напомним, на Black Sea Security Forum бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что Украина должен любым способом вернуть контроль над Крымским полуостровом — тогда Путин ослабнет и потеряет влиятельных союзников, как Китай и Иран. После этого безопасность в Черноморском регионе гарантирована.

Черное море
Одесская ОГА
Одесская область
мост
Одесса
Дмитрий Плетенчук
Крым
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