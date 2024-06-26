Кількість кораблів флоту росіян у морях станом на середу, 26 червня

Бойовий корабель у морі. Фото: росЗМІ

Станом на середу, 26 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі неспоряджений ракетоносій. Проте понад десять ракет типу "Калібр" спостерігаються на бойових кораблях ворожого флоту в Азовському морі. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі — ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;

в Азовському морі — 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет;

в Середземному морі російських військових кораблів немає.

Інформація про ворожий флот на 26 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

до Чорного моря — 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 8 судна, з них 3 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про флот росіян

Ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Також ми повідомляли, що країна-агресорка налагодила масштабне виробництво "Калібрів". Однак в той же час вона має складнощі з пуском цих крилатих ракет з Чорного моря.

Додамо, що ворог скерував ракети на південні регіони України сьогодні вночі. Попередньо, пуски були здійснені з території тимчасово окупованого Криму.