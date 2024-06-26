Кількість кораблів флоту росіян у морях станом на середу, 26 червня

Ворог знову вивів свої кораблі у Чорне море — скільки ракетоносіїв
Станом на середу, 26 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі неспоряджений ракетоносій. Проте понад десять ракет типу "Калібр" спостерігаються на бойових кораблях ворожого флоту в Азовському морі. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі — ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;
- в Азовському морі — 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет;
- в Середземному морі російських військових кораблів немає.
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:
- до Чорного моря — 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 8 судна, з них 3 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
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Ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.
Також ми повідомляли, що країна-агресорка налагодила масштабне виробництво "Калібрів". Однак в той же час вона має складнощі з пуском цих крилатих ракет з Чорного моря.
Додамо, що ворог скерував ракети на південні регіони України сьогодні вночі. Попередньо, пуски були здійснені з території тимчасово окупованого Криму.
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