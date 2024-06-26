Росіяни запустили балістику на Одесу 26 червня: деталі нічної атаки

Південь під ударом росіян — військові розповіли деталі нічної атаки
Вночі проти 26 червня Одеська область знову була під прицілом окупантів. З території тимчасово окупованого Криму ворог спрямував ракету на цивільне населення регіону.
Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
Нічна атака
За інформацією військових, цієї ночі загарбники здійснили пуски балістичної й авіаційної ракети по півдню України. Зокрема, під загрозою опинились Одещина та Миколаївщина.
"У ніч проти 26 червня 2024 року ворог атакував Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму, а по Миколаївщині завдав удару з літака тактичної авіації керованою авіаційною ракетою Х-59", — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, на Херсонщині протиповітряною обороною півдня України знищено шість безпілотників. Зокрема збито чотири розвідувальні "ZALA" та по одному "Supercam" й БпЛА "Ланцет".
Результати атаки
Ворог продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру регіонів України. Так, цієї ночі російська ракета пошкодила будівлю у промисловому секторі.
"У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали", — написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атаки на Одещину
Ми писали, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. За словами Сергія Братчука, ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.
У понеділок ворог вдарив по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.
Додамо, що пожежа, що сталась внаслідок влучання російської ракети у продовольчий склад, була з підвищеною складністю. Вогнеборцям доводилося двічі локалізувати полум'я, оскільки була загроза повторного удару.
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