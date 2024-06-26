Росіяни запустили балістику на Одесу 26 червня: деталі нічної атаки

Ракета у небі. Фото: росЗМІ

Вночі проти 26 червня Одеська область знову була під прицілом окупантів. З території тимчасово окупованого Криму ворог спрямував ракету на цивільне населення регіону.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Нічна атака

За інформацією військових, цієї ночі загарбники здійснили пуски балістичної й авіаційної ракети по півдню України. Зокрема, під загрозою опинились Одещина та Миколаївщина.

"У ніч проти 26 червня 2024 року ворог атакував Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму, а по Миколаївщині завдав удару з літака тактичної авіації керованою авіаційною ракетою Х-59", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на Херсонщині протиповітряною обороною півдня України знищено шість безпілотників. Зокрема збито чотири розвідувальні "ZALA" та по одному "Supercam" й БпЛА "Ланцет".

Скільки цілей збито. Фото: ПК "Південь"

Результати атаки

Ворог продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру регіонів України. Так, цієї ночі російська ракета пошкодила будівлю у промисловому секторі.

"У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали", — написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Атаки на Одещину

Ми писали, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. За словами Сергія Братчука, ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.

У понеділок ворог вдарив по продовольчому складу однієї з мереж магазинів. В ОВА зазначили, що росіяни навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.

Додамо, що пожежа, що сталась внаслідок влучання російської ракети у продовольчий склад, була з підвищеною складністю. Вогнеборцям доводилося двічі локалізувати полум'я, оскільки була загроза повторного удару.