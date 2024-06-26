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Юг под ударом россиян — военные рассказали детали ночной атаки

26 июня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне запустили баллистику в Одессу 26 июня: детали ночной атаки
Ракета в небе. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 26 июня Одесская область снова была под прицелом оккупантов. С территории временно оккупированного Крыма враг направил ракету на гражданское население региона.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Ночная атака

По информации военных, этой ночью захватчики совершили пуски баллистической и авиационной ракеты по югу Украины. В частности, под угрозой оказались Одесская и Николаевская области.

"В ночь на 26 июня 2024 года враг атаковал Одесчину баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма, а по Николаевщине нанес удар с самолета тактической авиации управляемой авиационной ракетой Х-59" , — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Херсонской области противовоздушной обороной юга Украины уничтожены шесть беспилотников. В частности, сбиты четыре разведывательных "ZALA" и по одному "Supercam" и БпЛА "Ланцет".

Работа ПВО на юге
Сколько целей сбито. Фото: ПК "Юг"

Результаты атаки

Враг продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру регионов Украины. Так, этой ночью российская ракета повредила здание в промышленном секторе.

"В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали" , — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер об атаке на Одессу
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Атаки на Одесчину

Мы писали, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. По словам Сергея Братчука, враг запустил их из акватории Азовского моря.

В понедельник враг ударил по продовольственному складу одной из сетей магазинов. В ОВА отметили, что россияне намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

Добавим, что пожар, произошедший в результате попадания российской ракеты в продовольственный склад, был с повышенной сложностью. Пожарным приходилось дважды локализовать пламя, поскольку была угроза повторного удара.

Одесса
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российские войска
Крым
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