Количество кораблей флота россиян в морях по состоянию на среду, 26 июня

Враг снова вывел свои корабли в Черное море — сколько ракетоносителей
По состоянию на среду, 26 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море неснаряженный ракетоноситель. Однако более десяти ракет типа "Калибр" наблюдаются на боевых кораблях вражеского флота в Азовском море. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море — вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;
- в Азовском море — 8 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 16 ракет;
- в Средиземном море русских военных кораблей нет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:
- к Черному морю — 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 8 судна, из них 3 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.
Больше о флоте россиян
Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.
Также мы сообщали, что страна-агрессорка наладила масштабное производство "Калибров". Однако в то же время она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет с Черного моря.
Добавим, что враг направил ракеты на южные регионы Украины сегодня ночью. Предварительно пуски были осуществлены с территории временно оккупированного Крыма.
Читайте Новини.LIVE!