Количество кораблей флота россиян в морях по состоянию на среду, 26 июня

Боевой корабль в море. Фото: росСМИ

По состоянию на среду, 26 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море неснаряженный ракетоноситель. Однако более десяти ракет типа "Калибр" наблюдаются на боевых кораблях вражеского флота в Азовском море. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море — вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;

в Азовском море — 8 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 16 ракет;

в Средиземном море русских военных кораблей нет.

Информация о вражеском флоте на 26 июня. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

к Черному морю — 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 8 судна, из них 3 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Также мы сообщали, что страна-агрессорка наладила масштабное производство "Калибров". Однако в то же время она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет с Черного моря.

Добавим, что враг направил ракеты на южные регионы Украины сегодня ночью. Предварительно пуски были осуществлены с территории временно оккупированного Крыма.