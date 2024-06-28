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Россияне вывели ракетоносители на дежурство — сколько "Калибров" угрожает Одесчине

28 июня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Количество кораблей флота россиян в морях по состоянию на пятницу, 28 июня
Боевые корабли в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на пятницу, 28 июня, россияне увеличили количество боевых кораблей в морях. В Черном на дежурстве остается невооруженный ракетоноситель, однако следует отметить, что оккупанты могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов. Так что угроза обстрелов сохраняется.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море — 2 вражеских корабля, 1 из них является носителем крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;
  • в Азовском море — 8 вражеских кораблей, 2 из которых — ракетоносители. Общий залп – до 16 ракет;
  • в Средиземном море — 2 ракетоносителя с общим залпом в 24 "Калибра".
Состояние вражеского флота
Движение вражеского флота по состоянию на 28 июня. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

  • к Черному морю — 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря — 6 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше об угрозе Черного моря

Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Также мы сообщали, что страна-агрессорка наладила масштабное производство "Калибров". Однако в то же время она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет с Черного моря.

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