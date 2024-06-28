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Громкие взрывы в Одессе — враг атакует город

28 июня 2024 11:46
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взрыв в Одессе 28 июня: что известно
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Взрывы в Одессе раздались сейчас, 28 июня. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога — враг направил ракеты на юг Украины.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Взрыв в Одессе 28 июня
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 28 июня

Жители Одессы услышали взрывы в 11.46. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет с территории Крыма на юг Украины.

Баллистика из Крыма
Пост военных. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных областей Украины. Красным также отмечены восточные регионы и временно оккупированный Крым.

Воздушная тревога 28 июня
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что в Черном на дежурстве остается неснаряженный ракетоноситель, однако следует отметить, что оккупанты могут запускать "Калибры" даже со своих военных портов.

Также мы писали, что в ночь на 27 июня южные регионы были под прицелом российских захватчиков. Из акватории Черного моря враг направил в Николаевскую область крылатые ракеты типа "Калибр", кроме этого регион был атакован ударными беспилотниками.

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