Взрыв в Одессе 28 июня: что известно

Громкие взрывы в Одессе — враг атакует город
Взрывы в Одессе раздались сейчас, 28 июня. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога — враг направил ракеты на юг Украины.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Взрыв в Одессе 28 июня
Жители Одессы услышали взрывы в 11.46. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет с территории Крыма на юг Украины.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных областей Украины. Красным также отмечены восточные регионы и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что в Черном на дежурстве остается неснаряженный ракетоноситель, однако следует отметить, что оккупанты могут запускать "Калибры" даже со своих военных портов.
Также мы писали, что в ночь на 27 июня южные регионы были под прицелом российских захватчиков. Из акватории Черного моря враг направил в Николаевскую область крылатые ракеты типа "Калибр", кроме этого регион был атакован ударными беспилотниками.
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