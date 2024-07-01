Пожарная опасность в Одесской области: 250 гектаров земли уничтожено огнем

Ужасная статистика — в Одесской области с начала лета произошло более 600 пожаров
С начала лета в Одесской области зафиксировано 625 пожаров на открытых территориях и природных экосистемах. Из-за неосторожного отношения к природе во время жары огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Причины пожаров
Основными причинами пожаров стали жаркая погода и человеческая халатность. Нередко пожары возникают из-за брошенных спичек или окурков в сухую траву.
"Если бы каждый перед тем, как бросить спичку или окурок в сухую траву, задумался, к каким последствиям это может привести, возможно, такой ужасной статистики не было бы", — говорится в сообщении ГСЧС.
ГСЧС призывает граждан прекратить уничтожать природу необдуманными поступками.
"Поймите, что своими необдуманными поступками вы наносите непоправимый вред окружающей среде, собственному здоровью и жизни!" — обращаются спасатели.
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы предотвратить пожары, соблюдайте следующие правила:
- Не бросайте окурки и спички в сухую траву.
- Не оставляйте костер без присмотра и всегда тушите его водой или засыпайте землей.
- Не разводите костер в ветреную погоду.
- Не используйте открытый огонь вблизи лесных массивов и полей с сухой травой.
- Следите за поведением детей и объясняйте им правила пожарной безопасности.
Номера экстренных служб в Одесской области
В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь за помощью в экстренные службы:
- Пожарная служба — 101.
- Полиция — 102.
- Скорая помощь — 103.
Пожары в Одессе
Напомним, что на днях в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.
Также в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровье загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1 500 квадратных метров. Пожар локализовали за час.
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