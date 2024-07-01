Пожарная опасность в Одесской области: 250 гектаров земли уничтожено огнем

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

С начала лета в Одесской области зафиксировано 625 пожаров на открытых территориях и природных экосистемах. Из-за неосторожного отношения к природе во время жары огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Спасатель ГСЧС Одесской области тушит пожар сухой травы. Фото: ГСЧС в Одесской области.

Причины пожаров

Основными причинами пожаров стали жаркая погода и человеческая халатность. Нередко пожары возникают из-за брошенных спичек или окурков в сухую траву.

"Если бы каждый перед тем, как бросить спичку или окурок в сухую траву, задумался, к каким последствиям это может привести, возможно, такой ужасной статистики не было бы", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатель тушит возгорание травы в Одесской области. Фото: ГСЧС в Одесской области.

ГСЧС призывает граждан прекратить уничтожать природу необдуманными поступками.

"Поймите, что своими необдуманными поступками вы наносите непоправимый вред окружающей среде, собственному здоровью и жизни!" — обращаются спасатели.

В Одесской области загорелась сухая трава из-за жары. Фото: ГСЧС в Одесской области.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы предотвратить пожары, соблюдайте следующие правила:

Не бросайте окурки и спички в сухую траву.

Не оставляйте костер без присмотра и всегда тушите его водой или засыпайте землей.

Не разводите костер в ветреную погоду.

Не используйте открытый огонь вблизи лесных массивов и полей с сухой травой.

Следите за поведением детей и объясняйте им правила пожарной безопасности.

Номера экстренных служб в Одесской области

В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь за помощью в экстренные службы:

Пожарная служба — 101.

Полиция — 102.

Скорая помощь — 103.

Пожары в Одессе

Напомним, что на днях в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.

Также в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровье загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1 500 квадратных метров. Пожар локализовали за час.