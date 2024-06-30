В Одесі сталася масштабна пожежа: деталі

Рятувальники протягують шланг. Фото: ДСНС

В Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Деталі пожежі

За інформацією вогнеборців, ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем невстановленою особою. На місце події було залучено 5 одиниць техніки та 21 вогнеборець від Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини, а також 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу від Комунальної установи "Рятувально-водолазної служби". Вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати, запобігши подальшому розповсюдженню та значним матеріальним збиткам.

Рятувальник ліквідовує вогонь. Фото: ДСНС

Рятувальник тримає шланг. Фото: ДСНС

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, що вчора опівдні в Приморському районі Одеси сталась пожежа. На схилах біля Траси здоров'я загорілись суха трава, сміття та чагарники. Загоряння охопило площу приблизно 1 500 квадратних метрів. Пожежу локалізували за годину

Також ми повідомляли, що днями раніше внаслідок ракетного удару в Одеській області загорілося поле пшениці. Ворог поцілив туди ракетою, ймовірно, типу "Іскандер-М".

Додамо, на Одещині виникла пожежа в одному з будинків у Березівському районі. Господар палив у ліжку, що й стало причиною загоряння.