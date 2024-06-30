Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вогнеборці понад шість годин ліквідовували пожежу в Пересипському районі Одеси arrow

Вогнеборці понад шість годин ліквідовували пожежу в Пересипському районі Одеси

30 червня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі сталася масштабна пожежа: деталі
Рятувальники протягують шланг. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області

Читайте також:
Пожежа на полях орошення
Горить трава в Одесі. Фото: ДСНС

Деталі пожежі

За інформацією вогнеборців, ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем невстановленою особою. На місце події було залучено 5 одиниць техніки та 21 вогнеборець від Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини, а також 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу від Комунальної установи "Рятувально-водолазної служби". Вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати, запобігши подальшому розповсюдженню та значним матеріальним збиткам.

В Одесі горіла суха трава
Рятувальник ліквідовує вогонь. Фото: ДСНС
Пожежа в Одесі
Рятувальник тримає шланг. Фото: ДСНС

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, що вчора  опівдні в Приморському районі Одеси сталась пожежа. На схилах біля Траси здоров'я загорілись суха трава, сміття та чагарники. Загоряння охопило площу приблизно 1 500 квадратних метрів. Пожежу локалізували за годину

Також ми повідомляли, що днями раніше внаслідок ракетного удару в Одеській області загорілося поле пшениці. Ворог поцілив туди ракетою, ймовірно, типу "Іскандер-М".

Додамо, на Одещині виникла пожежа в одному з будинків у Березівському районі. Господар палив у ліжку, що й стало причиною загоряння.

Одеса
пожежа
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
рятувальники
вогонь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони