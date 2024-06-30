В Одессе произошел масштабный пожар: детали

Спасатели протягивают шланг. Фото: ГСЧС

В Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.

Об этом сообщила прессслужба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Детали пожара

По информации пожарных, вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. На место происшествия были привлечены 5 единиц техники и 21 пожарный от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесчины, а также 1 единица техники и 4 человека личного состава от Коммунального учреждения "Спасительно-водолазной службы". Огонь удалось локализовать и ликвидировать, предотвратив дальнейшее распространение и значительный материальный ущерб.

Спасатель ликвидирует огонь. Фото: ГСЧС

Спасатель держит шланг. Фото: ГСЧС

Другие пожары в Одесской области

Напомним, что вчера в полдень в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровья загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1500 квадратных метров. Пожар локализовали через час

Также мы сообщали, что на днях ранее в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".

Добавим, в Одесской области возник пожар в одном из домов в Березовском районе. Хозяин курил в постели, что и стало причиной возгорания.