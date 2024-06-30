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Пожарные более шести часов ликвидировали пожар в Пересыпском районе Одессы

30 июня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе произошел масштабный пожар: детали
Спасатели протягивают шланг. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.

Об этом сообщила прессслужба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Горит трава в Одессе. Фото: ГСЧС

Детали пожара

По информации пожарных, вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. На место происшествия были привлечены 5 единиц техники и 21 пожарный от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесчины, а также 1 единица техники и 4 человека личного состава от Коммунального учреждения "Спасительно-водолазной службы". Огонь удалось локализовать и ликвидировать, предотвратив дальнейшее распространение и значительный материальный ущерб.

В Одессе горела сухая трава
Спасатель ликвидирует огонь. Фото: ГСЧС
Пожар в Одессе
Спасатель держит шланг. Фото: ГСЧС

Другие пожары в Одесской области

Напомним, что вчера в полдень в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровья загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1500 квадратных метров. Пожар локализовали через час

Также мы сообщали, что на днях ранее в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".

Добавим, в Одесской области возник пожар в одном из домов в Березовском районе. Хозяин курил в постели, что и стало причиной возгорания.

Одесса
пожар
Одесская область
Одесская ОГА
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спасатели
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